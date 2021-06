Calciomercato Juventus | proposto il bomber di Euro2020 | Allegri ci pensa

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 27 giugno 2021)– Lacerca un attaccante, sono tanti i nomi. Ma l’ultima suggestione dell’europeo potrebbe, davvero, fare al caso dei bianconeri anche per un fattore di età e, dunque, di prospettiva futura. Stiamo parlando deldanese Kasper Dolberg attaccante del Nizza e della nazionale danese, che in questo europeo ha saputo mettersi in luce con prestazione davvero dignitose., Dolberg nel mirino Un regalo per il nuovo mister che potrebbe accontentare tutti. Per ora solo suggestione ma che avrebbe anche una facilità economica decisamente più ...