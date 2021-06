Calciomercato Inter: individuato il sostituto di Hakimi. Sgambetto alla Juve (Di domenica 27 giugno 2021) L’Inter sta già pensando al dopo Hakimi, l’obiettivo dei nerazzurri potrebbe scombussolare i piani della Juventus. Il punto Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter si sarebbe già attivata per trovare un nome per sostituire Hakimi sulla corsia di destra. L’obiettivo sarebbe Hector Bellerin, terzino spagnolo dell’Arsenal su cui anche la Juventus aveva messo gli occhi. Lo spagnolo era stato vicini ai bianconeri già a gennaio e in estate si pensava che si potessero riaprire i discorsi, ma l’Inter sembra intenzionata a portare il terzino in nerazzurro. La formula ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 giugno 2021) L’sta già pensando al dopo, l’obiettivo dei nerazzurri potrebbe scombussolare i piani dellantus. Il punto Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’si sarebbe già attivata per trovare un nome per sostituiresulla corsia di destra. L’obiettivo sarebbe Hector Bellerin, terzino spagnolo dell’Arsenal su cui anche lantus aveva messo gli occhi. Lo spagnolo era stato vicini ai bianconeri già a gennaio e in estate si pensava che si potessero riaprire i discorsi, ma l’sembra intenzionata a portare il terzino in nerazzurro. La formula ...

