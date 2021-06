Calciomercato Inter | Hakimi al PSG per 70 milioni

(Di domenica 27 giugno 2021) MILANO - Ormai è sicuro: entro 24 ore al massimo si chiuderà il trasferimento didall'al PSG per una somma corrispondente a 70. Bisogna solo capire quale sarà la quadratura delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

... le visite mediche potrebbero già essere fissate a inizio settimana e anche Oaktree si dice soddisfatta: dopo il prestito di 275 milioni versato nelle casse dell'e lo sblocco della prima ...Un altro di questi è clamoroso, perché è un exe nel mirino proprio dei nerazzurri. Parliamo ovviamente di Philippe Coutinho. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di...Tutti i dettagli. Importante retroscena di calciomercato riguardante Inter e Juventus. Il club nerazzurro si è assicurato negli scorsi giorni Hakan Calhanoglu a parametro zero dal Milan, ma prima dell ...Hakimi già nella giornata di domani, lunedì 28 giugno, svolgerà le visite mediche con il PSG Le ultime news sul calciomercato dell'Inter: Achraf Hakimi diventerà ufficialmente nei prossimi giorni un n ...