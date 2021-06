Calciomercato Inter, al posto di Hakimi spunta il nome di Bellerin (Di domenica 27 giugno 2021) Con l’ormai imminente partenza di Hakimi, l’Inter avrebbe aggiunto alla lista anche Hector Bellerin, in uscita dall’Arsenal L’Inter guarda già al post Hakimi: il giocatore su cui ha deciso di puntare la dirigenza nerazzurra è Hector Bellerin dell’Arsenal. Secondo quanto riporta Di Marzio, ci sarebbero stati già contatti nelle ultime ore con l’agente: l’Inter vorrebbe un prestito con diritto di riscatto e se l’Arsenal dovesse accettare questa formula ci sarebbero i margini per chiudere. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 giugno 2021) Con l’ormai imminente partenza di, l’avrebbe aggiunto alla lista anche Hector, in uscita dall’Arsenal L’guarda già al post: il giocatore su cui ha deciso di puntare la dirigenza nerazzurra è Hectordell’Arsenal. Secondo quanto riporta Di Marzio, ci sarebbero stati già contatti nelle ultime ore con l’agente: l’vorrebbe un prestito con diritto di riscatto e se l’Arsenal dovesse accettare questa formula ci sarebbero i margini per chiudere. L'articolo proviene da Calcio News 24.

