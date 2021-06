Calciomercato Fiorentina, attesa l'ufficialità per Italiano (Di domenica 27 giugno 2021) FIRENZE - Vincenzo Italiano sarà il nuovo allenatore della Fiorentina . Manca ormai solo l'ufficialità per sancire il passaggio del tecnico dello Spezia ai Viola. Dopo lo stallo dei giorni scorsi, la ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 giugno 2021) FIRENZE - Vincenzosarà il nuovo allenatore della. Manca ormai solo l'per sancire il passaggio del tecnico dello Spezia ai Viola. Dopo lo stallo dei giorni scorsi, la ...

Advertising

nadi1913 : RT @violanews: Incontro in corso #Italiano-#Fiorentina: ultimi dettagli e poi la firma - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Fiorentina-#Italiano, ci siamo: accordo per la risoluzione con lo #Spezia, i dettagli - sportli26181512 : Fiorentina-Italiano, ci siamo: accordo per la risoluzione con lo Spezia, i dettagli: Il dossier si sblocca, Vincenz… - cmdotcom : #Fiorentina-#Italiano, ci siamo: accordo per la risoluzione con lo #Spezia, i dettagli - Fiorentinanews : Incontro in corso tra #Italiano e la #Fiorentina: ultimi dettagli e poi la firma del contratto #calciomercato -