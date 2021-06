Calciomercato del 27 giugno 2021: Hakimi e Bellerin tra i nomi del giorno (Di lunedì 28 giugno 2021) Secondo il quotidiano L'Arena, Federico Dimarco potrebbe approdare all'Hellas Verona in cambio di Marco Silvestri , obiettivo per il ruolo di vice - Handanovic. Secondo quanto riporta la Gazzetta ... Leggi su calciomagazine (Di lunedì 28 giugno 2021) Secondo il quotidiano L'Arena, Federico Dimarco potrebbe approdare all'Hellas Verona in cambio di Marco Silvestri , obiettivo per il ruolo di vice - Handanovic. Secondo quanto riporta la Gazzetta ...

Le ultime sul #calciomercato del #Milan

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato del Italia, non avere paura: se il Belgio è questo, puoi stare tranquilla ... caratterizzata da un gol casuale di Thorgan Hazard con errore di Rui Patricio , infarcita di falli e di errori, tanto da farmi dire, alla fine, che se questo è il Belgio, numero 1 del ranking Fifa e ...

Milan, Brahim Diaz verso la conferma: trattativa in via di definizione con il Real Madrid Discorso molto simile a quello che il Milan fa per Olivier Giroud : l'attaccante del Chelsea è il primo obiettivo per il reparto offensivo, ma arriverebbe soltanto a parametro zero. Qualora il ...

Calciomercato Juve, conferme su un terzino del PSG Calciomercato.com Inter, Bellerin è il sostituto di Hakimi: la trattativa L'esterno dell'Arsenal è un profilo esperto e potrebbe fare bene nel 3-5-2 del nuovo allenatore nerazzurro. Hector Bellerin è più di una semplice idea in casa Inter. Il club nerazzurro ha individuato ...

Calciomercato Monza, su Pirola i brianzoli sono favoriti ma Parma e Sassuolo.. Il difensore interista Lorenzo Pirola molto probabilmente vestirà nuovamente la maglia del Monza anche la prossima stagione. Tuttavia, secondo Tuttosport, Parma e Sassuolo hanno sondato il giovane bri ...

