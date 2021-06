Calcio, Euro 2020: la Repubblica Ceca fa il colpaccio. Holes e Schick eliminano l’Olanda (Di domenica 27 giugno 2021) Arriva il primo “upset”, come direbbero gli statunitensi, di questi Europei 2021 di Calcio. La Repubblica Ceca, tra lo stupore generale, infatti, ha eliminato l’Olanda, la quale aveva vinto tutte le partite del girone. La nazione dell’Europa dell’Est si è imposta con netto 2-0 firmato da Tomáš Holeš e Patrik Schick. Va segnalata, inoltre, l’espulsione di Matthijs De Ligt, episodio chiave che ha cambiato radicalmente le carte in tavola. Ora la Repubblica Ceca affronterà la Danimarca ai quarti. l’Olanda è partita subito ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) Arriva il primo “upset”, come direbbero gli statunitensi, di questipei 2021 di. La, tra lo stupore generale, infatti, ha eliminato, la quale aveva vinto tutte le partite del girone. La nazione dell’pa dell’Est si è imposta con netto 2-0 firmato da Tomáš Holeš e Patrik. Va segnalata, inoltre, l’espulsione di Matthijs De Ligt, episodio chiave che ha cambiato radicalmente le carte in tavola. Ora laaffronterà la Danimarca ai quarti.è partita subito ...

