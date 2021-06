Cagliari | caccia al secondo portiere Ecco i nomi papabili

(Di domenica 27 giugno 2021) Calciomercatoa un nuovo. Ivagliati per il ruolo di dodicesimo dopo la partenza di Vicario Con Vicario sempre più vicino al Genoa, ilsi mette alla ricerca di un nuovo. Piacciono Mirante che si è svincolato dalla Roma o un profilo più giovane: in tal senso l’Unione Sarda fa il nome di Samuele Perisan, classe 1997 cresciuto nell’Udinese, nell’ultima stagione a Pordenone. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

vivere_sardegna : Il Cagliari a caccia di rinforzi per la difesa: chiesto Marchizza al Sassuolo - Calcio_Casteddu : ???? Difensore classe '98 ? Lo scorso anno allo #Spezia ???? Ecco di chi si tratta #Marchizza #Cagliari #CagliariCalcio… - CentotrentunoC : #Calciomercato #Cagliari ?? Possibile doppia uscita verso #Brescia per due giovani rossoblù: il corso #Tramoni e… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari caccia

Calcio News 24

Calciomercatoa un nuovo secondo portiere. I nomi vagliati per il ruolo di dodicesimo dopo la partenza di Vicario Con Vicario sempre più vicino al Genoa, ilsi mette alla ricerca di un ...LOTTO, LE RUOTE BARI 27 69 3 1 1251 47 16 18 22 FIRENZE GENOVA 15 59 33 83 44 MILANO 63 ...20 VENEZIA NAZIONALE ESTRAZIONI DEL SUPERENALOTTO OGGI SABATO 26 GIUGNO Non conosce sosta la...Calciomercato Cagliari: caccia a un nuovo secondo portiere. I nomi vagliati per il ruolo di dodicesimo dopo la partenza di Vicario Con Vicario sempre più vicino al Genoa, il Cagliari si mette alla ric ...Fermento tra i pali del Cagliari: L’Unione Sarda e Il Corriere dello Sport si occupano della situazione legata a Cragno e Vicario VADO? NO, RESTO. Senza un’offerta solida – tanto per capirci non infer ...