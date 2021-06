Advertising

Bertolca10 : In Olanda vince Fabio #Quartararo davanti a Vinales e Mir. Brutta caduta per Valentino #Rossi che distrugge la sua… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: MotoGp, Quartararo vince ad Assen e allunga. Rossi, una caduta che sa di addio - infoitsport : Caduta e moto devastata, guarda il volo di Valentino Rossi alla curva 7 - pollyskettle : RT @repubblica: MotoGp, Quartararo vince ad Assen e allunga. Rossi, una caduta che sa di addio - repubblica : MotoGp, Quartararo vince ad Assen e allunga. Rossi, una caduta che sa di addio -

Purtroppo una delle piste più amate ha voltato quasi subito la schiena a Valentino Rossi, caduto all'ottavo giro alla curva 7 del GP d'OlandaLa Cattedrale della Velocità celebra il 4° successo della stagione per il francese Fabio Quartararo : a metà campionato e prima della sosta estiva aumenta il suo vantaggio in classifica sul ...Fabio Quartararo vincitore ad Assen. Laurea ad Assen per Fabio Quartararo che ha vinto in solitaria il GP d'Olanda, nona tappa stagionale della MotoGP. Il centauro francese, sempr ...Fabio Quartararo in cattedra ad Assen. Il francese della Yamaha dà una lezione di superiorità: quarta vittoria di stagione e altro piccolo allungo in classifica. Sul podio sale anche l'altra M1 blu de ...