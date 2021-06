Brozovic: “Perisic è molto importante per noi, ma chi lo sostituirà farà bene” (Di domenica 27 giugno 2021) Anche Marcelo Brozovic ha parlato della gara con la Spagna e del compagno nerazzurro Perisic, risultato positivo al Covid a poche ore dalla gara con la Spagna. Queste le parole dell’interista: “Ivan è importantissimo per la nostra squadra, lo sappiamo bene. Ma chi entrerà farà del suo meglio, ne sono sicuro. Il duello con Busquets? Potrebbe non decidere l’intera partita, ma potrebbe avere un grande impatto sul risultato. Noi abbiamo uno dei reparti più forti del torneo, abbiamo le qualità per imporci. Sarà una gara interessante, ricca di giocate di grande qualità e noi non ci vogliamo far sorprendere”. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 giugno 2021) Anche Marceloha parlato della gara con la Spagna e del compagno nerazzurro, risultato positivo al Covid a poche ore dalla gara con la Spagna. Queste le parole dell’interista: “Ivan è importantissimo per la nostra squadra, lo sappiamo. Ma chi entreràdel suo meglio, ne sono sicuro. Il duello con Busquets? Potrebbe non decidere l’intera partita, ma potrebbe avere un grande impatto sul risultato. Noi abbiamo uno dei reparti più forti del torneo, abbiamo le qualità per imporci. Sarà una gara interessante, ricca di giocate di grande qualità e noi non ci vogliamo far sorprendere”. Foto: Twitter ...

Advertising

Inter : ?? | #EURO2020 Vince la Croazia di Brozovic e Perisic: per Ivan gol e assist ?? - AwuahPhilip2 : RT @DiMarzio: #EURO2020 | Il ct #Dalic e #Brozovic commentano l'assenza di #Perisic in vista della sfida tra #CRO e #ESP - AndreaInterNews : Mi sono posto una domanda oggi: è più forte l'attuale formazione di Inzaghi o quella che sto per scrivere qui sotto… - infoitsport : Brozovic: «Perisic positivo? In tanti possono sostituirlo. Ma ci mancherà» - DiMarzio : #EURO2020 | Il ct #Dalic e #Brozovic commentano l'assenza di #Perisic in vista della sfida tra #CRO e #ESP -