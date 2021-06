Brave and Beautiful, nuova serie turca su Canale 5: trama (Di domenica 27 giugno 2021) Televisione Ecco svelata la narrazione della soap turca che prende il posto in daytime sulla rete ammiraglia Mediaset di Mr. Wrong – Lezioni d’amore Pubblicato su 27 Giugno 2021 Brave and Beautiful è la nuova serie tv turca che sta per sbarcare su Canale 5. Il primo appuntamento è previsto infatti lunedì 5 luglio 2021 alle 14,45, fascia oraria precedentemente occupata da Can Yaman e Ozge Gurel con la soap opera Mr. Wrong – Lezioni d’amore. Il titolo originale della nuova dizi di Mediaset è ‘Cesur ve Guzel‘. Un genere drammatico ... Leggi su cityroma (Di domenica 27 giugno 2021) Televisione Ecco svelata la narrazione della soapche prende il posto in daytime sulla rete ammiraglia Mediaset di Mr. Wrong – Lezioni d’amore Pubblicato su 27 Giugno 2021andè latvche sta per sbarcare su5. Il primo appuntamento è previsto infatti lunedì 5 luglio 2021 alle 14,45, fascia oraria precedentemente occupata da Can Yaman e Ozge Gurel con la soap opera Mr. Wrong – Lezioni d’amore. Il titolo originale delladizi di Mediaset è ‘Cesur ve Guzel‘. Un genere drammatico ...

