Brave and Beautiful anticipazioni | occhio a CAHIDE!

Come ogni soap che si rispetti, anche la turca Brave and Beautiful, in partenza su Canale 5 lunedì 5 luglio, avrà i suoi cattivi. In particolar modo bisognerà fare attenzione a Cahide (Sezin Akba?o?ullar?), la nuora di Tahsin Korluda? (Tamer Levent), l'uomo che il protagonista Cesur Alemdaro?lu (K?vanç Tatl?tu?) riterrà responsabile della morte del padre. Leggi anche: GRAND HOTEL, anticipazioni quinta puntata di mercoledì 7 luglio 2021 Brave and Beautiful, news: Cahide e il matrimonio "imperfetto" con Kohran In base a quanto riferiscono le anticipazioni, Cahide verrà presentata fin dai ...

