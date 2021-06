Bracciante morto, si muove Emiliano: no al lavoro nei campi dalle 12 alle 16 (Di domenica 27 giugno 2021) Dopo la morte di Camara Fantamadi, 27 anni originario del Mali, stroncato giovedì nel Brindisino da un malore al termine di una giornata di lavoro nei campi, la Puglia prova a correre ai ripari. Leggi su ilgiornale (Di domenica 27 giugno 2021) Dopo la morte di Camara Fantamadi, 27 anni originario del Mali, stroncato giovedì nel Brindisino da un malore al termine di una giornata dinei, la Puglia prova a correre ai ripari.

