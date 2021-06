Boxe: Lomachenko torna alla vittoria contro Nakatami (Di domenica 27 giugno 2021) L’ex super campione dei leggeri Vasiliy Lomachenko è tornato sul ring dopo l’operazione alla spalla a seguito dell’infortunio che aveva condizionato l’esito dello scontro contro Teofimo Lopez. L’avversario scelto per il test di rientro è Masayoshi Nakatani. Il match è andato come previsto, l’ex campione del mondo ha dominato lungamente l’avversario mettendolo in difficoltà con il suo micidiale gioco di gambe e le sue abili combinazioni di braccia. Più volte il pugile Ucraino è andato a segno nettamente con il pugno sinistro Nakatani non è sembrato mai in grado di mettere seriamente in ... Leggi su italiasera (Di domenica 27 giugno 2021) L’ex super campione dei leggeri Vasiliyto sul ring dopo l’operazionespa seguito dell’infortunio che aveva condizionato l’esito dello sTeofimo Lopez. L’avversario scelto per il test di rientro è Masayoshi Nakatani. Il match è andato come previsto, l’ex campione del mondo ha dominato lungamente l’avversario mettendolo in difficoltà con il suo micidiale gioco di gambe e le sue abili combinazioni di braccia. Più volte il pugile Ucraino è andato a segno nettamente con il pugno sinistro Nakatani non è sembrato mai in grado di mettere seriamente in ...

