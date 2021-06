Bollettino Coronavirus di Domenica 27 Giugno 2021, rapporto positivi/tamponi allo 0,56% (Di domenica 27 giugno 2021) In data 27 Giugno l’incremento nazionale dei casi è +0,01% (ieri +0,01%) con 4.258.069 contagiati totali, 4.073.435 dimissioni/guarigioni (+1.336) e 127.472 deceduti (+14); 57.162 infezioni in corso (-570). Ricoverati con sintomi -28 (1.743); terapie intensive -4 (294) con 10 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 138.391 tamponi totali (ieri 224.493) di cui 62.622 molecolari (ieri 80.427) e 75.769 test rapidi (ieri 144.066) con 38.080 casi testati (ieri 54.030); 782 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 0,56% (ieri 0,37% – target 2%); rapporto ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 27 giugno 2021) In data 27l’incremento nazionale dei casi è +0,01% (ieri +0,01%) con 4.258.069 contagiati totali, 4.073.435 dimissioni/guarigioni (+1.336) e 127.472 deceduti (+14); 57.162 infezioni in corso (-570). Ricoverati con sintomi -28 (1.743); terapie intensive -4 (294) con 10 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 138.391totali (ieri 224.493) di cui 62.622 molecolari (ieri 80.427) e 75.769 test rapidi (ieri 144.066) con 38.080 casi testati (ieri 54.030); 782(target 4.311);totali 0,56% (ieri 0,37% – target 2%);...

