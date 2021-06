Bolivia-Argentina (Copa America, 29.06 ore 02:00): formazioni, quote, pronostici. Potrebbero riposare Messi e i diffidati (Di domenica 27 giugno 2021) Dopo il pareggio nella prima gara col Cile, l’Argentina ha ottenuto due importanti successi contro Uruguay e Paraguay, entrambi ottenuti col minimo scarto: la nazionale di Scaloni ha mostrato solidità e ha portato a casa i risultati con qualche guizzo, spesso ispirati dal solito Messi. L’Albiceleste è molto vicina alla prima posizione nel girone: comanda InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 27 giugno 2021) Dopo il pareggio nella prima gara col Cile, l’ha ottenuto due importanti successi contro Uruguay e Paraguay, entrambi ottenuti col minimo scarto: la nazionale di Scaloni ha mostrato solidità e ha portato a casa i risultati con qualche guizzo, spesso ispirati dal solito. L’Albiceleste è molto vicina alla prima posizione nel girone: comanda InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Elis4b : Il genere maschile in Europa è dominante in Portogallo, Belgio, Lussemburgo, Vaticano, Montenegro e Kosovo. Nelle A… - Aadozo : Monday: Argentina vs Bolivia @CopaAmerica #VamosLeo! - ShinodaDeBoedo : Jsjfjdjfjsjska Bolivia furvo playa jatejodeee - RoyNemer : Argentina rumored XI vs. Bolivia, potential final vs. Brazil at Copa America. - anonimo734 : @Vyck72 @AntonioBuccieri @Paolo2571 @pisto_gol La squadra di casa non è automaticamente la migliore.E nemmeno quell… -