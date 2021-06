Blocco licenziamenti per chi ha usato di più la cassa Covid, l’ipotesi allo studio (Di domenica 27 giugno 2021) Blocco dei licenziamenti per le aziende che hanno maggiormente usato la cassa Covid. A quanto apprende l’Adnkronos, è questa una delle ipotesi sulla quale potrebbe convergere la maggioranza per sciogliere il nodo sullo sBlocco dei licenziamenti, altrimenti pronto a scattare in modo pressoché generalizzato dal primo luglio. Misura che andrebbe del decreto-ponte atteso entro martedì e chiamato anche a rinnovare lo stop alle cartelle esattoriali e disinnescare la ‘bomba’ comuni. La sintesi per trovare l’intesa sui nodi aperti sarebbe affidata alla cabina di regia convocata ... Leggi su italiasera (Di domenica 27 giugno 2021)deiper le aziende che hanno maggiormentela. A quanto apprende l’Adnkronos, è questa una delle ipotesi sulla quale potrebbe convergere la maggioranza per sciogliere il nodo sullo sdei, altrimenti pronto a scattare in modo pressoché generalizzato dal primo luglio. Misura che andrebbe del decreto-ponte atteso entro martedì e chiamato anche a rinnovare lo stop alle cartelle esattoriali e disinnescare la ‘bomba’ comuni. La sintesi per trovare l’intesa sui nodi aperti sarebbe affidata alla cabina di regia convocata ...

