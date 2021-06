Blocco dei licenziamenti | ipotesi di proroga solo per le aziende che hanno usato di più la cassa Covid Lunedì cabina di regia a Chigi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 giugno 2021) Ildeipotrebbe continuareper lechemaggiormentela. E’ una delledi intervento per evitare la ripresa in tutti i settori manifatturieri, che senza interventi scatterà l’1 luglio. Nei giorni scorsi era dato per certo che il governo con un decreto ponte atteso entro martedì avrebbe prolungato lo stopper alcuni settori più in difficoltà: tessile e calzaturiero. Ma i sindacati, sabato in piazza per chiedere di ripensarci, fanno notare che una norma del ...