Blatte e sporcizia nel ristorante giapponese. Sequestrati 44 kg di cibo irregolare

Chiusura immediata per un noto ristorante giapponese in pessime condizioni igieniche. Blatte, sporcizia e materiali di risulta come water e calcinacci. Questo è quanto è stato ritrovato nel magazzino interrato di un noto ristorante giapponese in via del Gazometro, nel quartiere Ostiense.

Ultime Notizie dalla rete : Blatte sporcizia Blatte e sporcizia nel ristorante giapponese. Sequestrati 44 kg di cibo irregolare Chiusura immediata per un noto ristorante giapponese in pessime condizioni igieniche . Blatte, sporcizia e materiali di risulta come water e calcinacci. Questo è quanto è stato ritrovato nel magazzino interrato di un noto ristorante giapponese in via del Gazometro, nel quartiere ...

Roma, blatte e sporcizia nel ristorante giapponese. Sequestrati 44 kg di cibo non tracciato ed etichettato Chiusura immediata per un noto ristorante giapponese in pessime condizioni igieniche. Blatte, sporcizia e materiali di risulta come water e calcinacci.

