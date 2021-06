Birmania | detenuti torturati per catturare capi opposizione

Advertising

La giunta militare al potere incostringe con la tortura i prigionieri politici a rivelare i luoghi in cui si nascondono i leader dell'opposizione: lo ha reso noto nel corso di un'intervista alla Cnn un giornalista ...10.21 Myanmar,cronista Usa:torturati La giunta militare al potere in Myanmar (ex) tortura i prigionieri politici per fargli rivelare i nascondigli dei leader dell'opposizione. Lo ha affermato il giornalista ...La giunta militare al potere in Birmania costringe con la tortura i prigionieri politici a rivelare i luoghi in cui si nascondono i leader dell'opposizione: lo ha reso noto nel corso di un'intervista ...Le forze d’opposizione si stanno unendo contro la giunta militare e hanno organizzato le prime forme di resistenza armata. Il pericolo di un conflitto aperto si avvicina. Leggi ...