Binotto | Contento per la reazione della squadra dopo la Francia

(Di domenica 27 giugno 2021) Una Ferrari diversa dallo standard stagionale, in difficoltà al sabato ma sugli scudi la domenica. Carlos Sainz ( leggi qui le dichiarazioni ) e Charles Leclerc ( ecco cosa ha detto ) entrambi in ...

Advertising

andreastoolbox : Ferrari, Binotto dopo il GP di Stiria: 'Contento della reazione della squadra' | Sky Sport - sportli26181512 : Ferrari, Binotto dopo il GP di Stiria: 'Contento della reazione della squadra': Mattia Binotto a Sky Sport dopo il… - MARCO196913 : RT @Gianludale27: Binotto (Ferrari): 'Quella della Francia era una pista diversa rispetto a quella di oggi. Il team ha lavorato duramente p… - Gianludale27 : Binotto (Ferrari): 'Quella della Francia era una pista diversa rispetto a quella di oggi. Il team ha lavorato duram… - FormulaPassion : #F1: #Binotto soddisfatto della reazione della #Ferrari dopo lo #StyrianGP -

Ultime Notizie dalla rete : Binotto Contento

Verstappen: "Tutto ha funzionato alla perfezione" La squadra è rimasta compatta Poiha proseguito: "Più che per i dati incoraggianti, sono moltoper come ha reagito la squadra dopo ...Mattia, team principal della Scuderia di Maranello, ha commentato così ai microfoni di Sky ... Sono moltoper come ha reagito squadra dopo la Francia, sempre senza mai disunirsi, ...Mattia Binotto ha promosso la Ferrari del fine settimana austriaco, sottolineando la capacità del team di reagire e di fare scelte giuste per la gara, anche se questo ha significato soffrire in qualif ...“Oggi abbiamo avuto un buon ritmo di gara. E’ un peccato che Leclerc abbia avuto quell’incidente alla prima curva, tuttavia trovarsi ultimo e risalire al settimo posto con tanti sorpassi è un buon seg ...