Beppe Carletti, vita privata e curiosità del tastierista (Di domenica 27 giugno 2021) Beppe Carletti, all’anagrafe Giuseppe Carletti, è nato il 12 agosto del 1946 a Novi di Modena ed è conosciuto nel mondo dello spettacolo per un tastierista italiano. Inoltre è il cofondatore del gruppo musicale Nomadi insieme al paroliere Augusto Daolio. L’artista, oggi, sarà ospite al programma Domenica In da Mara Venier dove ripercorrerà i momenti più alti della sua carriera. Scopriamo di più di questo incredibile percorso e di chi è lui. Nel 1963 fonda lo storico gruppo dei Nomadi assieme ad Augusto Daolio, Franco Midili, Antonio Campari, Leonardo Manfredini, Gualberto Gelmini. Ad oggi, è l’unico membro fondatore ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 giugno 2021), all’anagrafe Giuseppe, è nato il 12 agosto del 1946 a Novi di Modena ed è conosciuto nel mondo dello spettacolo per unitaliano. Inoltre è il cofondatore del gruppo musicale Nomadi insieme al paroliere Augusto Daolio. L’artista, oggi, sarà ospite al programma Domenica In da Mara Venier dove ripercorrerà i momenti più alti della sua carriera. Scopriamo di più di questo incredibile percorso e di chi è lui. Nel 1963 fonda lo storico gruppo dei Nomadi assieme ad Augusto Daolio, Franco Midili, Antonio Campari, Leonardo Manfredini, Gualberto Gelmini. Ad oggi, è l’unico membro fondatore ...

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : Ultima puntata all’insegna della musica per @DomenicaIn su Rai1. Tra gli ospiti @AchilleIDOL Don Antonio Mazzi… - nicolasavoia : Tra gli ospiti dell'ultima puntata di #Domenicain il generale Figliuolo e Pierpaolo Sileri, Achille Lauro, Max Biag… - zazoomblog : Beppe Carletti e Iacchetti amicizia speciale: cos’ha fatto per i Nomadi? - #Beppe #Carletti #Iacchetti #amicizia - SMSNEWSOFFICIAL : Ultima puntata all’insegna della musica per “Domenica In” su Rai1. Tra gli ospiti Achille Lauro, Don Antonio Mazzi,… - GiovanniVerdoli : RT @iNomadi: Appuntamento in ??! Domenica 27 giugno Beppe Carletti sarà ospite a @DomenicaIn per parlare del nuovo album “SOLO ESSERI UMANI”… -