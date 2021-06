Belgio, Vermaelen: «Spese tante energie. Italia? Non vediamo l’ora» (Di domenica 27 giugno 2021) Thomas Vermaelen ha parlato alla fine della gara contro il Portogallo: ecco le dichiarazioni del difensore del Belgio Il Belgio affronterà l’Italia nei quarti di finale ad Euro 2020. Ecco le dichiarazioni di Thomas Vermaelen, difensore del Belgio, ai canali ufficiali della UEFA dopo la gara contro il Portogallo. «Il Portogallo ci ha reso le cose davvero difficili. Abbiamo dovuto rimanere molto concentrati, ci è costato tante energie, ma abbiamo un po’ di tempo per recuperare e ora non vediamo l’ora di giocare contro ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 giugno 2021) Thomasha parlato alla fine della gara contro il Portogallo: ecco le dichiarazioni del difensore delIlaffronterà l’nei quarti di finale ad Euro 2020. Ecco le dichiarazioni di Thomas, difensore del, ai canali ufficiali della UEFA dopo la gara contro il Portogallo. «Il Portogallo ci ha reso le cose davvero difficili. Abbiamo dovuto rimanere molto concentrati, ci è costato, ma abbiamo un po’ di tempo per recuperare e ora nondi giocare contro ...

