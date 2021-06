Belgio-Portogallo, Thorgan Hazard in gol: è 1-0 (VIDEO) (Di domenica 27 giugno 2021) Il Belgio passa in vantaggio contro il Portogallo nell’ottavo di finale di Euro 2020 a Siviglia. Lo fa con Thorgan Hazard al termine di un’azione iniziata con un dribbling di Courtois su Cristiano Ronaldo e conclusa con un destro terrificante di Thorgan Hazard che ha lasciato di stucco il portiere Rui Patricio. Vantaggio Belgio e strada in discesa per Lukaku e compagni. La firma è dell’esterno del Borussia Dortmund. VIDEO SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021) Ilpassa in vantaggio contro ilnell’ottavo di finale di Euro 2020 a Siviglia. Lo fa conal termine di un’azione iniziata con un dribbling di Courtois su Cristiano Ronaldo e conclusa con un destro terrificante diche ha lasciato di stucco il portiere Rui Patricio. Vantaggioe strada in discesa per Lukaku e compagni. La firma è dell’esterno del Borussia Dortmund.SportFace.

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ??? #Mancini: 'Abbiamo meritato questa vittoria. Tutti sono stati bravi, questo successo può farci bene.… - borghi_claudio : Belgio e Portogallo tutti inginocchiati e io subito tentato dal tifare asteroide. #BelgioPortogallo - officialmaz : Passiamo. Soffrendo tanto. Ma con #Belgio o #Portogallo questa Italia non sarà sufficiente. #Mancini vince con la p… - sheluvscapalot : io non so con chi schierarmi belgio o il portogallo - italianlvke : RT @lokisuperstark: Telecronista: il Belgio e il Portogallo sono due squadre molto fisiche La nazionale nella prossima partita: #EURO2020 #… -