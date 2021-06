Belgio - Portogallo | le ultimissime sulla super sfida di questa stasera

(Di domenica 27 giugno 2021) Lukaku contro Ronaldo: a metà del percorso l'Europeo si accende. L'Italia, dopo averato l'Austria nei tempi supplementari per 2 - 1, attende il nome dei propri avversari: Mancini e compagni, ...

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ??? #Mancini: 'Abbiamo meritato questa vittoria. Tutti sono stati bravi, questo successo può farci bene.… - officialmaz : Passiamo. Soffrendo tanto. Ma con #Belgio o #Portogallo questa Italia non sarà sufficiente. #Mancini vince con la p… - CB_Ignoranza : Belgio o Portogallo? #Ita #Euro2020 - ivanmazzoletti : Il mio pronostico su Belgio Portogallo è 2-4 marcatori R. Lukaku,C. Ronaldo #TwittEuro20 #R.Lukaku #C.Ronaldo… - ricardorubio44 : Belgio - Portogallo. -

Ultime Notizie dalla rete : Belgio Portogallo

Commenta per primo(3 - 4 - 2 - 1): Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, E. Hazard; Lukaku.(4 - 3 - 3): Rui Patricio; Dalot, Ruben Dias, ...... all'Estadio de la Cartuja di Siviglia si affrontano infatti ildi Roberto Martinez e ildi Fernando Santos , campione in carica. La prima del Gruppo B contro la terza del Gruppo F, ...L'Italia stasera scopre la sua avversaria nei quarti di finale degli Europei. A Siviglia si gioca Belgio-Portogallo e dalla vincente uscirà la sfidante degli azzurri di venerdì ...Le scelte di Roberto Martinez e Fernando Santos per il match dell'Estadio La Cartuja di Siviglia. Calcio d'inizio ore 21.00 ...