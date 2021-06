Belgio Portogallo 1-0: T. Hazard chiama l’Italia, Diavoli Rossi ai quarti (Di domenica 27 giugno 2021) All’ Estadio de la Cartuja di Siviglia, il match valido per gli ottavi di finale di Euro2020 tra Belgio e Portogallo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’ “Estadio de la Cartuja”, Belgio e Portogallo si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Belgio Portogallo 1-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 6? Tiro Portogallo – Renato Sanches buca centralmente e serve Jota che calcia fuori col mancino. 22? Tiro Portogallo – Renato Sanches ci prova da fuori ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 giugno 2021) All’ Estadio de la Cartuja di Siviglia, il match valido per gli ottavi di finale di Euro2020 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’ “Estadio de la Cartuja”,si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 6? Tiro– Renato Sanches buca centralmente e serve Jota che calcia fuori col mancino. 22? Tiro– Renato Sanches ci prova da fuori ...

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ??? #Mancini: 'Abbiamo meritato questa vittoria. Tutti sono stati bravi, questo successo può farci bene.… - borghi_claudio : Belgio e Portogallo tutti inginocchiati e io subito tentato dal tifare asteroide. #BelgioPortogallo - officialmaz : Passiamo. Soffrendo tanto. Ma con #Belgio o #Portogallo questa Italia non sarà sufficiente. #Mancini vince con la p… - pasquale_somma : RT @SalamidaFabio: I giocatori di Belgio e Portogallo (e con loro arbitro e assistenti) si sono inginocchiati e non mi pare che dalle loro… - Bresingar : Il portogallo era più forte e al Belgio forse mancherà KDB, che culo stiamo avendo non ho parole -