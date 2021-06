Belgio - Portogallo 1 - 0 live | gol splendido di Thorgan Hazard

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ??? #Mancini: 'Abbiamo meritato questa vittoria. Tutti sono stati bravi, questo successo può farci bene.… - borghi_claudio : Belgio e Portogallo tutti inginocchiati e io subito tentato dal tifare asteroide. #BelgioPortogallo - officialmaz : Passiamo. Soffrendo tanto. Ma con #Belgio o #Portogallo questa Italia non sarà sufficiente. #Mancini vince con la p… - BortoneMauro : Belgio meritatamente in vantaggio... certo, sarebbe una beffa se il Portogallo segnasse negli ultimi minuti e porta… - andrea_falivene : RT @NicolaRaiano: Quindi, poiché sia il Belgio che il Portogallo hanno questa 'strana' abitudine di inginocchiarsi, l'Italia semplicemente… -

Ultime Notizie dalla rete : Belgio Portogallo

SEGUI LA DIRETTA L'Italia stasera scopre la sua avversaria nei quarti di finale degli Europei . A Siviglia si giocae dalla vincente uscirà la sfidante degli azzurri di venerdì 2 luglio alle 21 a Monaco di Baviera. Da una parte i Red Devils che hanno vinto il gruppo B con tre vittorie su tre, ...All' Estadio de la Cartuja di Siviglia, il match valido per gli ottavi di finale di Euro2020 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All' 'Estadio de la Cartuja',si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. ...Non sarà il fratello Hazard più famoso, ma sicuramente è stato decisivo nel primo tempo di Belgio-Portogallo. Allo Stadio Olimpico de la Cartuja di Siviglia, Thorgan Hazard ha portato in vantaggio i ...Belgio: infortunio De Bruyne, la situazione. Un problema alla caviglia sinistra per Kevin De Bruyne dopo un duro scontro con Paulinha durante la prima frazione del match tra Porto ...