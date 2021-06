Belgio-Portogallo 1-0, decide Hazard | Ai quarti la sfida con l’Italia (Di domenica 27 giugno 2021) Ai quarti di Euro2020 sarà Italia-Belgio con la sfida che si giocherà venerdì 2 luglio all’Allianz Arena di Monaco: battuto il Portogallo di Ronaldo Sarà Italia-Belgio ai quarti di finale… L'articolo Belgio-Portogallo 1-0, decide Hazard Ai quarti la sfida con l’Italia è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 27 giugno 2021) Aidi Euro2020 sarà Italia-con lache si giocherà venerdì 2 luglio all’Allianz Arena di Monaco: battuto ildi Ronaldo Sarà Italia-aidi finale… L'articolo1-0,Ailaconè stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ??? #Mancini: 'Abbiamo meritato questa vittoria. Tutti sono stati bravi, questo successo può farci bene.… - borghi_claudio : Belgio e Portogallo tutti inginocchiati e io subito tentato dal tifare asteroide. #BelgioPortogallo - officialmaz : Passiamo. Soffrendo tanto. Ma con #Belgio o #Portogallo questa Italia non sarà sufficiente. #Mancini vince con la p… - s_maccaferri : Il Portogallo più qualitativo e completo delle ultime generazioni contro il Belgio più forte della storia. Incrocio… - sonoasya : godo per il portogallo fuori ma mi sto cagando sotto per belgio-italia -