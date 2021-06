Belgio-Portogallo 1-0, a Monaco sarà Italia contro i Diavoli Rossi (Di domenica 27 giugno 2021) A Siviglia il Belgio batte 1-0 il Portogallo e si qualifica ai quarti di finale, dove sfiderà l’Italia venerdì sera. Decide la rete di Hazard Jr Venerdì sera a Monaco di Baviera sarà Italia-Belgio. A Siviglia i Diavoli Rossi battono 1-0 il Portogallo campione in carica e passano ai quarti di finale, dove troveranno appunto gli azzurri. La partita Partita abbastanza equilibrata, con il Portogallo che prende qualche iniziative in più del Belgio. Per i portoghesi l’uomo più ... Leggi su zon (Di domenica 27 giugno 2021) A Siviglia ilbatte 1-0 ile si qualifica ai quarti di finale, dove sfiderà l’venerdì sera. Decide la rete di Hazard Jr Venerdì sera adi Baviera. A Siviglia ibattono 1-0 ilcampione in carica e passano ai quarti di finale, dove troveranno appunto gli azzurri. La partita Partita abbastanza equilibrata, con ilche prende qualche iniziative in più del. Per i portoghesi l’uomo più ...

