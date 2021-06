Belgio | Martinez | “Italia miglior squadra di Euro 2020 | sarà grande sfida”

(Di domenica 27 giugno 2021) “È ladel torneo probabilmente, quello che ha fatto Mancini è l’esempio di come far crescere unae penso cheunapartita tra due grandi squadre“. Così Roberto, tecnico del, sullaall’nei quarti di finale di. SportFace.

... ilelimina il Portogallo campiona in carica e si regala l'Italia ai quarti di Euro2020: a 'La Cartuja' di Siviglia finisce 1 - 0 per i Diavoli Rossi di Roberto, che venerdì prossimo (...5,5 - Cambi tardivi e poco efficaci, ma il suosoffre solo negli ultimi venti minuti PORTOGALLO Rui Patricio 5 - Colpevole sulla rete di Hazard, si muove in anticipo ma dalla parte ...Belgio, il Ct Roberto Martinez in vista della sfida contro l'Italia ai quarti: "È la miglior squadra di 2020, sarà una grande partita".Subito dopo la vittoria sul Portogallo negli ottavi in casa Belgio si pensa alla sfida contro gli Azzurri: Sono forti e stanno facendo un gran torneo le parole del capitano.