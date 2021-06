Belgio | il ct Martinez guarda già all’Italia | “Affronteremo la migliore del torneo”

(Di domenica 27 giugno 2021) Dopo il successo sul Portogallo il commissario tecnico del, Roberto, è già proiettato sulla gara dei quarti contro gli azzurri: “la miglior squadra del, Mancini ha fatto un ottimo lavoro in questi anni, è un esempio per tutti. Penso che sarà una grande partita tra due squadre molto forti”. Foto: Twitter RobertoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Commenta per primo Roberto, commissario tecnico del, parla in tv dopo la vittoria sul Portogallo , che ha permesso ai Diavoli Ross i di centrare i quarti di finale, dove sfideranno l'Italia di Mancini: 'La ...... ilelimina il Portogallo campiona in carica e si regala l'Italia ai quarti di Euro2020: a 'La Cartuja' di Siviglia finisce 1 - 0 per i Diavoli Rossi di Roberto, che venerdì prossimo (...Dopo il successo sul Portogallo il commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez, è già proiettato sulla gara dei quarti contro gli azzurri: “Affronteremo la miglior squadra del torneo, Mancini ha ...Il ct del Belgio esalta il lavoro di Roberto Mancini in vista della sfida dei quarti: Ha fatto grandi cose ricostruendo il gruppo e riportandolo ad altissimi livelli.