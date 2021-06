Belgio, Courtois: «Italia? Dobbiamo respingerli come fatto col Portogallo» (Di domenica 27 giugno 2021) Thibaut Courtois, portiere del Belgio, ha parlato dopo la vittoria contro il Portogallo e il passaggio ai quarti: sfida all’Italia a Monaco Thibaut Courtois, portiere del Belgio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del passaggio ai quarti di finale di Euro 2020: ora sfida all’Italia. «Direi lo sforzo collettivo, aver lottato fino alla fine, abbiamo lavorato tutti insieme per respingere gli assalti del Portogallo. Questa deve essere la nostra mentalità anche contro l’Italia, poi non so se arriveremo a vincere. Speriamo solo che De Bruyne e ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 giugno 2021) Thibaut, portiere del, ha parlato dopo la vittoria contro ile il passaggio ai quarti: sfida all’a Monaco Thibaut, portiere del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del passaggio ai quarti di finale di Euro 2020: ora sfida all’. «Direi lo sforzo collettivo, aver lottato fino alla fine, abbiamo lavorato tutti insieme per respingere gli assalti del. Questa deve essere la nostra mentalità anche contro l’, poi non so se arriveremo a vincere. Speriamo solo che De Bruyne e ...

