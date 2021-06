Belen Rodriguez a Santiago: “Non so se vizierò Luna come ho fatto con te”. Il figlio la stronca (Di domenica 27 giugno 2021) Belen e Santiago Manca poco al parto di Belen Rodriguez Ebbene sì, il tempo è arrivato. Ormai mancano pochi giorni alla nascita di Luna, secondogenita di Belen Rodriguez. Infatti, quest’ultima recentemente ha ironizzato sulla vicenda mettendo delle foto degli ultimi momenti della gravidanza e scrivendo: “Sto per esplodere”. Degli attimi trascorsi insieme al padre della bambina Antonino Spinalbese e al piccolo Santiago, nato dal precedente matrimonio con Stefano De Martino. Infatti, il ragazzino scalpita per vedere la sua sorellina. A tal proposito, il ... Leggi su cityroma (Di domenica 27 giugno 2021)Manca poco al parto diEbbene sì, il tempo è arrivato. Ormai mancano pochi giorni alla nascita di, secondogenita di. Infatti, quest’ultima recentemente ha ironizzato sulla vicenda mettendo delle foto degli ultimi momenti della gravidanza e scrivendo: “Sto per esplodere”. Degli attimi trascorsi insieme al padre della bambina Antonino Spinalbese e al piccolo, nato dal precedente matrimonio con Stefano De Martino. Infatti, il ragazzino scalpita per vedere la sua sorellina. A tal proposito, il ...

Advertising

zazoomblog : Belen Rodriguez a Santiago: “Non so se vizierò Luna come ho fatto con te”. Il figlio la stronca - #Belen… - oudreihorne : Chiudere gli occhi e sentire Belen Rigau Rodriguez feat papa Rigau francesco Tutto in una sola puntata. Meraviglio… - PasqualeMarro : #BelenRodriguez, #Santiago rompe gli equilibri familiari - infoitcultura : Belen Rodriguez, la novità che infiamma i fan: futuro garantito - infoitcultura : Belen Rodriguez e la chiamata all’ex: ecco cosa si sono dette -