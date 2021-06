“Beh, col fascino del padre…”. Bellissima e con carattere, la figlia dell’attore delle fiction è già famosa (Di domenica 27 giugno 2021) Da quando è stata ospite nello studio de L’isola dei Famosi, con la splendida e similissima mamma, il pubblico si è interessato a lei e ne ha voluto sapere di più. Eppure, al contrario di altri figli d’arte, se la si cerca sui social è difficile scovare il suo profilo. Questo perché, forse, per adesso preferirà vivere lontana dai gossip. Parliamo di Camilla, la Bellissima figlia di Brando Giorgi. Brando Giorgi nel 2013, dopo 15 lunghi anni di idilliaco fidanzamento, è convolato a nozze col suo grande amore: l’affascinante Daniela Battizzocco. In realtà la coppia era già ben collaudata e con prole annessa. Insieme hanno due figli, Camilla e Niccolò, nati ... Leggi su tuttivip (Di domenica 27 giugno 2021) Da quando è stata ospite nello studio de L’isola dei Famosi, con la splendida e similissima mamma, il pubblico si è interessato a lei e ne ha voluto sapere di più. Eppure, al contrario di altri figli d’arte, se la si cerca sui social è difficile scovare il suo profilo. Questo perché, forse, per adesso preferirà vivere lontana dai gossip. Parliamo di Camilla, ladi Brando Giorgi. Brando Giorgi nel 2013, dopo 15 lunghi anni di idilliaco fidanzamento, è convolato a nozze col suo grande amore: l’affascinante Daniela Battizzocco. In realtà la coppia era già ben collaudata e con prole annessa. Insieme hanno due figli, Camilla e Niccolò, nati ...

