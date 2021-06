Basket: Napoli rivede la Serie A con la GeVi, battuta Udine nella finale dei playoff promozione (Di domenica 27 giugno 2021) Dopo 13 anni, situazioni più o meno infruttuose di far rinascere il Basket in città, Napoli ritrova il sapore della Serie A. La GeVi (abbreviazione di Generazione Vincente, in questo caso anche di fatto) allenata da Pino Sacripanti raggiunge l’obiettivo battendo l’Old Wild West APU Udine, con il punteggio di 67-77 che vede il PalaCarnera espugnato nella decisiva gara-4 della finale dei playoff promozione in A2 (o meglio, una delle due finali, visto il format di quest’anno). Partita con ambizioni alte fin dall’inizio, la squadra partenopea ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) Dopo 13 anni, situazioni più o meno infruttuose di far rinascere ilin città,ritrova il sapore dellaA. La(abbreviazione di Generazione Vincente, in questo caso anche di fatto) allenata da Pino Sacripanti raggiunge l’obiettivo battendo l’Old Wild West APU, con il punteggio di 67-77 che vede il PalaCarnera espugnatodecisiva gara-4 delladeiin A2 (o meglio, una delle due finali, visto il format di quest’anno). Partita con ambizioni alte fin dall’inizio, la squadra partenopea ...

