Basket | la Serbia annuncia i convocati per il preolimpico di Belgrado Ci sono Teodosic e Micic

Advertising

DaRonz82 : Nel frattempo la Francia di basket femminile ha perso la QUINTA finale europea consecutiva: Serbia Campione d’Europa #EuroBasketWomen - sportface2016 : #EuroBasketWomen #Serbia campione d'Europa, Francia sconfitta 54-63 in finale - DanieleRaponi : #EuroBasketWomen #basket ???? #Bielorussia 61-73 #Francia ???? ???? #Serbia 74-73 #Belgio ???? semifinali #Europei… - zazoomblog : Basket femminile Europei 2021: Francia e Serbia in finale - #Basket #femminile #Europei #2021: - sportface2016 : #Basket #EuroBasketWomen2021 Saranno #Francia e #Serbia a giocarsi il titolo europeo -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serbia

Sportface.it

Diretta/ Italia Grecia (risultato finale 77 - 67): azzurre seconde nel girone SERBE EFFICACI E' iniziata Francia, finale degli Europei 2021 difemminile e le serbe hanno preso subito ...Dopo neanche 24 ore dalla crudele sconfitta in semifinale contro la, il Belgio si prende la finale valevole il terzo posto degli Europei femminili di2021: sconfitta la Bielorussia col punteggio finale di 69 - 77. Le belghe piazzano il primo allungo a ...La Serbia si laurea campione d’Europa con la vittoria in finale per 54-63 contro la Francia. In seguito a un primo quarto equilibrato (11-14) le transalpine hanno piazzato la prima sgasata all’interno ...La Serbia ha annunciato i nomi dei dodici atleti con cui prenderà parte al preolimpico di pallacanestro di Belgrado. Spiccano, ovviamente, le assenze del MVP dell'ultima stagione NBA Nikola Jokic, il ...