Basket femminile | Europei 2021 | secondo titolo per la Serbia | per la Francia finale ancora maledetta

(Di domenica 27 giugno 2021) Laè Campione d’Europa, laprosegue nella sua maledizione. E’ questo il verdetto delladeglidi, con un ultimo atto che ha visto il successo delle serbe per 63-54. E’ ildella sua storia per la, mentre per laè la quinta incredibile sconfitta consecutiva nellaeuropea. Yvonne Anderson è la trascinatrice dellacon 18 punti, ma fondamentali sono anche le prestazioni di Jelana ...

Sportface.it

