Baseball, Serie A 2021: stavolta le big non passeggiano. Parma e Nettuno 1945 corrono grandi rischi (Di domenica 27 giugno 2021) Il sabato della Serie A1 non si rivela per nulla facile per varie big, che sono costrette a soffrire parecchio prima di avere la sicurezza della vittoria. Chi non ha particolari problemi è San Marino, che nel suo riesce a disimpegnarsi perfettamente demolendo Grosseto, e la Fortitudo Bologna, che dopo una valida Bolzano in gara-1 (5-10 per effetto di una nona ripresa di gran livello degli sfavoriti) dilaga nella seconda (0-11 al 7° inning per manifesta). In particolare, è il Nettuno 1945 a rischiare di cadere contro Paternò nel secondo confronto, che ce la mette tutta per piazzare il grande colpo. I siciliani vanno avanti ...

