Baseball: Repubblica Dominicana alle Olimpiadi, battuto il Venezuela nel torneo finale di qualificazione (Di domenica 27 giugno 2021) La Repubblica Dominicana è l’ultima squadra qualificata per le Olimpiadi nel Baseball. Il torneo finale ha visto la sua vittoria nell’ultimo atto contro il Venezuela per 8-5, certificando così l’arrivo di un’edizione decisamente particolare della rassegna a cinque cerchi, in cui non ci sarà Cuba. Il torneo conclusivo, disputato a Puebla, in Messico, è risultato di assai difficile lettura in quanto, dei sei partecipanti iniziali, soltanto tre hanno potuto prendere il via. Cina Taipei e Cina, infatti, si sono defilate a causa delle questioni di Covid-19 ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) Laè l’ultima squadra qualificata per lenel. Ilha visto la sua vittoria nell’ultimo atto contro ilper 8-5, certificando così l’arrivo di un’edizione decisamente particolare della rassegna a cinque cerchi, in cui non ci sarà Cuba. Ilconclusivo, disputato a Puebla, in Messico, è risultato di assai difficile lettura in quanto, dei sei partecipanti iniziali, soltanto tre hanno potuto prendere il via. Cina Taipei e Cina, infatti, si sono defilate a causa delle questioni di Covid-19 ...

Ultime Notizie dalla rete : Baseball Repubblica Nick Pugliese torna a vestire la maglia UnipolSai Fortitudo Bologna Baseball A1. Nick Pugliese torna a vestire la maglia UnipolSai Fortitudo Bologna, lo rende noto la ... Repubblica Ceca, dal 13 al 17 luglio 2021. Le dichiarazioni di Pugliese: "Sono davvero contento di ...

Johnson all'UnipolSai Fortitudo Bologna Baseball A1. Michael Johnson all'UnipolSai Fortitudo Bologna, chiuso l'accordo tra la società ... la Europeans Champions Cup, che si disputerà quest'anno a Ostrava, Repubblica Ceca, dal 13 al 17 luglio ...

Baseball: Repubblica Dominicana alle Olimpiadi, battuto il Venezuela nel torneo finale di qualificazione OA Sport Le convocate di Italia Softball per il Campionato Europeo 2021 Dopo il raduno pre-Europeo con 20 atlete presenti, ad un giorno dall'inizio del XXII Campionato Europeo di softball (27 giugno - 3 luglio) in Friuli Venezia-Giulia, il manager di Italia Softball Feder ...

Torneo amichevole a Bollate per Italia Softball U14 e U15 Dall'8 all'11 luglio le azzurrine guidate da Vanessa Tuci e Giulio Brusa sfideranno la Nazionale U15 della Repubblica Ceca sul diamante di Bollate ...

