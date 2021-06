Baseball: Italia, i convocati per il raduno di Godo. Mike Piazza chiama 38 elementi (Di domenica 27 giugno 2021) Sono stati diramati i nomi che faranno parte del raduno dell’Italia del prossimo 30 giugno in scena a Godo. Mike Piazza riapre così la strada verso quelli che saranno gli Europei del prossimo settembre, smistati tra Torino, Avigliana e Settimo Torinese. Questi i nomi dei convocati dall’ex leggenda della MLB: 1 Andretta Maurizio P Rams Baseball Club Viterbo/Montefiascone Baseball 2 Agretti Filippo IF Fortitudo B. C. 1953 3 Aldegheri Mattia P A.S.D. San Martino Junior B.S./Parma 1949 4 Astorri Cesare C Collecchio B.C./Parma 1949 5 Bassani Alex P Fortitudo B. ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) Sono stati diramati i nomi che faranno parte deldell’del prossimo 30 giugno in scena ariapre così la strada verso quelli che saranno gli Europei del prossimo settembre, smistati tra Torino, Avigliana e Settimo Torinese. Questi i nomi deidall’ex leggenda della MLB: 1 Andretta Maurizio P RamsClub Viterbo/Montefiascone2 Agretti Filippo IF Fortitudo B. C. 1953 3 Aldegheri Mattia P A.S.D. San Martino Junior B.S./Parma 1949 4 Astorri Cesare C Collecchio B.C./Parma 1949 5 Bassani Alex P Fortitudo B. ...

ITALIAN BASEBALL SOFTBALL FEDERATION - The official site Federazione Italiana Baseball Torna a lavoro l'Italia di Mike Piazza: appuntamento a Godo mercoledì 30 giugno A due settimane di distanza dal primo raduno riservato a lanciatori e ricevitori svolto a Collecchio lo scorso 15 giugno, la Nazionale Italiana di Baseball torna a riunirsi mercoledì 30 giugno a Godo ...

