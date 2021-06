Barbara D’Urso nel panico, costretta ad assumere una guardia del corpo (Di domenica 27 giugno 2021) Barbara D’Urso impaurita ha assunto una guardia del corpo. La conduttrice non ha potuto fare a meno di farlo, è infatti vittima di stalking da anni ed ora, ha deciso di affidarsi ad una figura professionale che possa tutelarla. Barbara D’Urso, paura e panico per la conduttrice Siamo abituati a vederla sempre allegra e grintosa, ma Barbara D’Urso vive anni un dramma che l’ha terrorizzata. La conduttrice ha parlato solo di recente degli effetti che questa faccenda le ha procurato e, le sue parole hanno spiazzato gli ... Leggi su cityroma (Di domenica 27 giugno 2021)impaurita ha assunto unadel. La conduttrice non ha potuto fare a meno di farlo, è infatti vittima di stalking da anni ed ora, ha deciso di affidarsi ad una figura professionale che possa tutelarla., paura eper la conduttrice Siamo abituati a vederla sempre allegra e grintosa, mavive anni un dramma che l’ha terrorizzata. La conduttrice ha parlato solo di recente degli effetti che questa faccenda le ha procurato e, le sue parole hanno spiazzato gli ...

