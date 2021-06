Barbara D’Urso | altra batosta | l’ultima decisione di casa Mediaset

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 27 giugno 2021) Pomeriggio Cinque durerà la metà? Il rumor Dopo un anno carico di lavoro che ben trasmissioni televisive in attivo, da qualche settimanasi sta godendo una vacanza. Tuttavia a, in attesa dell’annuncio dei Palinsesti tv della stagione 2021-2022, continuano a lavorare senza alcuna sosta. Dopo aver escluso Live Non è laL'articolo proviene da KontroKultura.