Barbano | il genio | il coraggio e la caparbietà del gol di Chiesa è il marchio dell’Italia ai quarti

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 27 giugno 2021) “Federicoè l’atleta con la disperazione dei minuti contati, con la frustrazione dell’escluso che gli infiamma il petto”. Sul Corriere dello Sport, Alessandrocommenta la prestazione del calciatore della Juve, uno degli artefici del passaggio del turno, ieri, contro l’Austria. Pescato da Mancini in panchina al momento giusto. È stato capace di intravedere un buco nella difesa dell’Austria e di andare a segno. “Non conta che la potenza sopravanzi l’eleganza. Non conta che hai stoppato male, non conta che la palla te la sei allungata meno di ciò che volevi, non conta che per colpirla la tua postura s’incurvi ...