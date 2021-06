"Bandiere arcobaleno vietate a Budapest". L'Olanda accusa Uefa, Uefa accusa Orban (Di domenica 27 giugno 2021) Intervento dell’Uefa per precisare che le Bandiere arcobaleno dovevano essere ammesse dentro lo stadio di Budapest in occasione della sfida degli ottavi tra Olanda e Repubblica Ceca. “La Uefa ha informato la federazione dell’Ungheria che i simboli con i colori dell’arcobaleno non sono politici e che, in linea con la campagna Equal Game della Uefa contro ogni discriminazione, incluse quelle verso la comunità Lgbtqi, Bandiere di quel tipo saranno consentite dentro lo stadio”, ha spiegato la ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 27 giugno 2021) Intervento dell’per precisare che ledovevano essere ammesse dentro lo stadio diin occasione della sfida degli ottavi trae Repubblica Ceca. “Laha informato la federazione dell’Ungheria che i simboli con i colori dell’non sono politici e che, in linea con la campagna Equal Game dellacontro ogni discriminazione, incluse quelle verso la comunità Lgbtqi,di quel tipo saranno consentite dentro lo stadio”, ha spiegato la ...

