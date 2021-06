Advertising

fanpage : #Nicola Tanturli è stato ritrovato ed è vivo. A dar notizia del ritrovamento del bambino è la prefettura di Firenze. - HuffPostItalia : Ritrovato il bambino scomparso nei boschi del Mugello: Nicola è vivo - vitaindiretta : ?? #UltimaOra - Nicola, il bambino di 21 mesi scomparso nei boschi del Mugello, è stato ritrovato dall'inviato de… - qn_lanazione : Bambino ritrovato nei boschi, il grazie dei genitori in un messaggio affisso al bar - fseviareggio : RT @TgrRaiToscana: I genitori di Nicola, il bambino ritrovato di 30 ore a #palazzuolosulsenio, con una lettera al bar del paese hanno ringr… -

Palazzuolo sul Sensio (Firenze), 27 giugno 2021 - I genitori di Nicola Tanturli, il bambino di 21 mesi che si era perso nei boschi dell'Alto Mugello e che è stato ritrovato vivo dopo 36 ore di ricerche, hanno affidato al bar di Quadalto, il primo abitato raggiungibile dalla loro casa. Il ritrovamento del bambino di ventuno mesi a Palazzuolo sul Senio ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutta la Toscana e a tutta Italia. I genitori del piccolo hanno deciso di dire grazie alla comunità per l'aiuto. Ringraziano chi li hai aiutati e sostenuti, e lo fanno scrivendo qualche riga lasciata nel bar di Quadalto, la zona più vicina alla loro casa in mezzo al bosco.