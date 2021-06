Bakker alla Juve e Arthur al PSG, ecco l’ultima pazza idea di mercato (Di lunedì 28 giugno 2021) La Juventus e il Paris Saint Germian. Sono loro le due squadre che cercano di innescare in qualche modo la miccia che possa far esplodere il prossimo mercato estivo che scatterà il primo luglio. La Juventus valuta una possibile cessione di Arthur e il Paris Saint Germain quella di Bakker. Da qui la pazza idea di imbastire uno scambio che possa portare Mitchel Bakker a Torino con Arthur che in quel caso farebbe il percorso inverso andando ad accasarsi nella squadra della capitale francese. Obiettivo ringiovanimento per la ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 28 giugno 2021) Lantus e il Paris Saint Germian. Sono loro le due squadre che cercano di innescare in qualche modo la miccia che possa far esplodere il prossimoestivo che scatterà il primo luglio. Lantus valuta una possibile cessione die il Paris Saint Germain quella di. Da qui ladi imbastire uno scambio che possa portare Mitchela Torino conche in quel caso farebbe il percorso inverso andando ad accasarsi nella squadra della capitale francese. Obiettivo ringiovanimento per la ...

