Badanti casertani uccisi in Sicilia | giudizio immediato per il presunto omicida

(Di domenica 27 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Procura Generale di Catania ha chiesto ed ottenuto ilper Giampiero Riccioli, accusato di aver ucciso e fatto scomparire i cadaveri di Alessandro Sabatino, 40 anni (originario di San Marcellino) e Luigi Cerreto, 23 anni, entrambi. La storia è stata portata alla ribalta dalla ricerche avviate dalla nota trasmissione “Chi l’ha visto?”. Dei duesi persero le tracce il 12 maggio 2014 mentre il loro corpi sono stati ritrovati, a febbaio del 2021, in una villa in contrada Tivoli, ad una decina di chilometri da Siracusa. Il ritrovamento avvenne nella villa di ...

Siracusa - Sulla sorte di Alessandro Sabatino e Luigi Cerreto , i due casertani scomparsi la mattina del 12 maggio 2014 , si sono registrati più colpi di scena negli ultimi dieci giorni che in sette anni d'indagini. Come un fiume in piena sono arrivati dapprima ...Secondo le ipotesi investigative ci sarebbero stati forti dissapori tra i due badanti e il loro datore di lavoro. I due badanti avrebbero discusso più volte con Riccioli perché nella loro attività ...