Austria, Grillitsch: "L'Italia ha visto che possiamo giocare bene" (Di domenica 27 giugno 2021) Il centrocampista dell'Austria Florian Grillitsch, intervistato da ORF, ha rilasciato alcune forti dichiarazioni sulla partita contro L'Italia. "Siamo stati eliminati – ha affermato il calciatore – ma sono orgoglioso della nostra prestazione. L'Italia è una grande squadra e gioca bene, ma noi li abbiamo messi in difficoltà, dimostrando che possiamo mostrare un bel calcio". SportFace.

