Austerity | Cina e Russia La Palombara spiega il patto Draghi-Biden

(Di domenica 27 giugno 2021) Le circostanze internazionali hanno portato il segretario di Stato americano Antony Blinken a trascorrere tre giorni in Italia. Gli incontri in programma, uno dei quali in Vaticano, offrono in teoria all’Italia una chance non comune per cementare le relazioni fra Washington DC e Roma. Come dovrebbe muoversi il governo italiano e quali errori dovrebbe evitare? Prima di tutto, l’Italia dovrebbe chiarire che il cosiddetto “nuovo atlantismo” implica che le politiche occidentali nel Mediterraneo non si muoveranno al di fuori del perimetro delle democrazie che formano la comunità atlantica. Negli incontri con Blinken il governofarebbe cosa buona a dimostrare che, a ...