Atletica, Campionati Italiani: Tobia Bocchi stacca il pass per le Olimpiadi nel salto triplo. L’azzurro vola a 17,14 metri (Di domenica 27 giugno 2021) Tobia Bocchi è stato autore di una delle migliori prestazioni dei Campionati Italiani di Atletica 2021 in corso di svolgimento a Rovereto. Con il suo 17,14 nel salto triplo non solo ha vinto il tricolore ma soprattutto ha staccato il pass Olimpico. Una prestazione super l’atleta dei Carabinieri che ha sfruttato come meglio non si potrebbe l’occasione per farsi il regalo più bello della sua carriera. Alle spalle di Bocchi l’attesissimo Chiebuka Emmanu Ihemeje che ha chiuso a 16,65, a chiudere il podio Edoardo Accetta a ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021)è stato autore di una delle migliori prestazioni deidi2021 in corso di svolgimento a Rovereto. Con il suo 17,14 nelnon solo ha vinto il tricolore ma soprattutto hato ilOlimpico. Una prestazione super l’atleta dei Carabinieri che ha sfruttato come meglio non si potrebbe l’occasione per farsi il regalo più bello della sua carriera. Alle spalle dil’attesissimo Chiebuka Emmanu Ihemeje che ha chiuso a 16,65, a chiudere il podio Edoardo Accetta a ...

Advertising

zazoomblog : Atletica Campionati Italiani 2021: nei 200 metri trionfa Fausto Desalu in 20”38 - #Atletica #Campionati #Italiani… - verbanonews : New post: L’atletica Verbano porta il Varesotto sul podio ai campionati italiani di corsa in montagna - varesenews : L’atletica Verbano porta il Varesotto sul podio ai campionati italiani di corsa in m - infoitsport : Atletica, Campionati Italiani 2021: Marcell Jacobs vince la batteria in 10''33, tra poco la finale - HiPeoplebiz : Rovereto 2021 | Campionati Italiani Assoluti | Seconda giornata | Pomeriggio - Atletica Italiana -